الجاسر يستنكر التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجداً في منطقة عسير

عبر مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية، م. صالح بن ناصر الجاسر، عن خالص تعازيه لأسر الشهداء الذين قضوا في حادث التفجير الإرهابي الآثم في مسجد قوات الطوارئ في عسير، سائلاً الله أن يتقبلهم شهداءً ويغفر لهم ويدخلهم فسيح جنانه.

ورفع الجاسر نيابة عنه وعن منسوبي الخطوط السعودية أحر التعازي لخادم الحرمين الشريفين، وسمو نائبه، وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله-، ولأسر الشهداء وأفراد قوات الطوارئ في هذا المصاب الذي أحزننا، داعياً الله العلي القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته مع الشهداء في الفردوس الأعلى من الجنة.

وأكد مدير الخطوط الجوية السعودية أن تفجير المساجد من قبل الجماعات المتطرفة المحسوبة على الإسلام وهو براء منهم نهج منحرف جديد ينتهجه أصحاب الفكر الضال بعد أن فقدوا الأمل في تحقيق أهدافهم وعجزوا عن التأثير في معنويات جنودنا البواسل.

وأضاف الجاسر أن هذه الجريمة لم تزدنا إلا قوة وعزيمة على محاربة هذه الفئة الباغية المنحرفة، والوقوف في وجه كل من يهدد أمننا واستقرارنا، ونسأل الله أن يحفظ هذا الوطن الغالي وقيادته ورجال أمنه وأبناءه البررة وأن يرد كيد المجرمين في نحورهم ويكفينا شرورهم.