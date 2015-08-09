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"حماة الوطن" بالإسكندرية ينظم احتفالية بالاستاد بمناسبة افتتاح القناة الجديدة

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"حماة الوطن" بالإسكندرية ينظم احتفالية بالاستاد بمناسبة افتتاح القناة الجديدة "حماة الوطن" بالإسكندرية ينظم احتفالية بالاستاد بمناسبة افتتاح القناة الجديدة
أقام حزب حماة الوطن بالإسكندرية، مساء السبت احتفالية كبرى باستاد الإسكندرية الدولى بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة وسط جموع من الجماهير السكندرية وحضور قيادات حزب حماة الوطن بالإسكندرية يتقدمهم الدكتور محمد نور الدين، مساعد رئيس الحزب وأمين عام الإسكندرية والمهندس محب الدين مصطفى أمين دائرة محرم بك والقائم على تنظيم هذه الاحتفالية وعمر عوض أمين الإعلام.

وتم تقديم العديد من الفقرات الفنية والأغانى الوطنية التى ألهبت حماس الجماهير وقدموا تحية للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى وعد وأوفى بوعده بأهم مشروع على أرض الوطن.

وأكد عمر عوض أن أمانة الحزب رتبت هذا الاحتفال بمشاركة الجماهير السكندرية وذلك كاحتفال رسمى بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة، وأن الحزب قرر أن يكون له احتفال بمزاق خاص وسط الجماهير وأعرب عن صدمته من تصرفات كثير من مرشحى مجلس النواب بالإسكندرية الذين استغلوا احتفالات افتتاح قناة السويس الجديدة بأساليب دعائية سيئة أغضبت كثيرا من المواطنين السكندريين، مستغلين فرحة الجماهير وبث دعايتهم بطريقة مستفزة.

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مصر 365