"أخبار الناس العربية" بالإسكندرية: قناة السويس الجديدة هدية مصر للعالم

فى إطار مبادرة "اليوم السابع" لتبنى الصحف الإقليمية ننشر تفاصيل العدد الجديد من جريدة أخبار الناس العربية التى تصدر من محافظة الإسكندرية، وذلك خلال عدد شهر أغسطس الذى تم توزيعه مجانا بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة، وجاء فى العنوان الرئيسى للصحيفة: "تحية وتقدير وإعزاز للبطل الذى وعد فأوفى.. قناة السويس الجديدة هدير مصر للعالم".

وأبرزت الجريدة فى عناوينها أن الإرهاب آفة تهدد الأمن القومى العربى..وكيف تقاومه الدول العربية، المسيرى يتحدث عن أبعاد مشكلة القمامة بالإسكندرية، وزيرة القوى العاملة الشركة المصرية للكتان: لا أستطيع حل مشكلتكم!!

وأبرزت الجريدة عناوين مهمة ومنها "الرافال و"فريم" و" إف 16" تقلب الموازين وتعيد توازن القوى بالمنطقة "..تسريبات جديدة تزيد إحراج واشنطن.. أمريكا تتجسس على صحافة ألمانيا وقادة أمنها.

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