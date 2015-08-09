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عميد الإعلاميين بسيناء:اليوم السابع تسامى فوق الجميع بمبادرة الصحف الإقليمية

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عميد الإعلاميين بسيناء:اليوم السابع تسامى فوق الجميع بمبادرة الصحف الإقليمية عميد الإعلاميين بسيناء:اليوم السابع تسامى فوق الجميع بمبادرة الصحف الإقليمية
قال حمدى نصر عميد الإعلاميين السيناويين، إن مبادرة "اليوم السابع" بتبنى صحافة الأقاليم كسرت قاعدة تحرص عليها المؤسسات الصحفية وهى الأنانية وهى قاعدة يتفاخر بها الصحفيون بانفراداتهم والمؤسسات الصحفية بإبرازها الخبر تحت عنوان: كما انفردنا.

وأوضح أن الانفراد الصحفى هو التميز الذى يبحث عنه العاملون في هذا الوسط الإعلامى لكن "اليوم السابع" بتبنيه هذه المبادرة تسامى فوق التميز وتجاوزه للأكثر تميزا وتشريفا وخدمة للمجتمع وهو هدف تسعى له الصحافة أيضا.

وقال: "اليوم السابع بكسره هذه القاعدة إنما هو عطاء الكبار وثقة الشطار فأن تأخذ بيد صحافة الأقاليم وتشد من أذرها فهى بادرة لم تسبقه إليها مؤسسة من المؤسسات الصحفية".

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