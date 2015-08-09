نائب البشير: الرئاسة ستصدر قرارات تؤكد دعمها لجهود منع التطرف

قال الدكتور حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية السودانية، أمس السبت، إن رئاسة الجمهورية ستصدر قرارات بالتعاون مع بعض المؤسسات المعنية تؤكد دعمها لجهود منع التطرف وسد ثغراته.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن حسبو عبد الرحمن نائب الرئيس السودانى عمر البشير تأكيده فى كلمة القاها اليوم السبت بقاعة الصداقة بالخرطوم خلال ندوة " ظاهرة التطرف الدينى وسط الشباب .. الأسباب والحلول" التى نظمها مجلس الشباب العربى والافريقى والسفارة الامريكية بالخرطوم، على دعم الدولة لمخرجات الندوة لترسيخ مبدأ الحوار. وجدد التزام السودان بالمنهج الوسطى ورفضه للغلو والتطرف متناولا اشكال وانواع ظاهرة التطرف التى لا لون لها ولا جنس ولا وطن.

وذكر حسبو ان السودان مجتمع متسامح يتميز بالتعددية الفكرية والمذهبية حيث ظل السودان ينتهج الحوار وسيلة لمعالجة ظاهرة التطرف كما حدث لخلية الدندر مشيرا فى هذا الخصوص إلى ان انضمام بعض الطلاب لداعش محدود ويرجع الى النشأة الغربية لهؤلاء الطلاب الذين يحملون جوازات سفر أجنبية.

ودعا نائب الرئيس الغرب الى مراجعة مواقفه الظالمة تجاه الآخرين وضرورة العمل على ايجاد حل للقضية الفلسطينية وإشاعة روح التسامح بديلا لزرع الكراهية والفتنة. وتابع ان الاسلام حذر اكثر من غيره من الديانات من التطرف.

>