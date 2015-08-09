أخبار عاجلة

القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

برى وعزام الأحمد يتفقان على التنسيق اللبنانى الفلسطينى للحفاظ على المخيمات

Google+ Print
برى وعزام الأحمد يتفقان على التنسيق اللبنانى الفلسطينى للحفاظ على المخيمات برى وعزام الأحمد يتفقان على التنسيق اللبنانى الفلسطينى للحفاظ على المخيمات
اتفق عزام الأحمد عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية فى حركة فتح المشرف على الساحة الفلسطينية مع رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى على ضرورة التواصل بين المؤسسات اللبنانية والفلسطينية المعنية، من أجل المحافظة على أمن المخيمات الفلسطينية فى لبنان، ومنع استغلال المخيمات لضرب السلم الأهلى فى لبنان.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى اليوم لوفد فلسطينى برئاسة الأحمد، وضم السفير الفلسطينى فى لبنان أشرف دبور، وأمين سر الحركة ومنظمة التحرير فى لبنان فتحى ابو العردات، حيث جرى بحث التطورات الراهنة، وأوضاع المخيمات الفلسطينية فى لبنان.

وقال الأحمد بعد اللقاء " لقد ناقشنا الاوضاع الامنية فى المخيمات الفلسطينية، باعتبارها جزءا من الأمن الوطنى اللبنانى، لان ما يهدد لبنان يهدد المخيم، وما يهدد المخيم يهدد لبنان".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365