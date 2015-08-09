برى وعزام الأحمد يتفقان على التنسيق اللبنانى الفلسطينى للحفاظ على المخيمات

اتفق عزام الأحمد عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية فى حركة فتح المشرف على الساحة الفلسطينية مع رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى على ضرورة التواصل بين المؤسسات اللبنانية والفلسطينية المعنية، من أجل المحافظة على أمن المخيمات الفلسطينية فى لبنان، ومنع استغلال المخيمات لضرب السلم الأهلى فى لبنان.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى اليوم لوفد فلسطينى برئاسة الأحمد، وضم السفير الفلسطينى فى لبنان أشرف دبور، وأمين سر الحركة ومنظمة التحرير فى لبنان فتحى ابو العردات، حيث جرى بحث التطورات الراهنة، وأوضاع المخيمات الفلسطينية فى لبنان.

وقال الأحمد بعد اللقاء " لقد ناقشنا الاوضاع الامنية فى المخيمات الفلسطينية، باعتبارها جزءا من الأمن الوطنى اللبنانى، لان ما يهدد لبنان يهدد المخيم، وما يهدد المخيم يهدد لبنان".