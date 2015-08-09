السكة الحديد تزود القطارات المكيفة "VIP" بخدمة "الواى فاى" مجانا

قال اللواء أحمد حامد، رئيس هيئة السكة الحديد، أن القطارات المكيفة الجديدة، التى سيتم تشغيلها بنظام "VIP" سيتم تزويدها بخدمة الواى فاى مجانا للركاب.

وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد فى تصريحات خاصة أن هذه القطارات مركب فيها كاميرات مراقبة لمتابعة الخدمة المقدمة داخل كل قطار، وسيكون هناك اهتمام بعنصرى الصيانة والنظافة، لضمان تقديم خدمة مميزة لمستخدمى هذه القطارات.

وأوضح رئيس هيئة السكة الحديد أنه تم توفير تليفون مخصص لخدمة العملاء يمكن من خلاله تلقى مقترحات وشكاوى الركاب على أرقام 01220008806 و01220008807.

السكة الحديد تقرر تشغيل القطارات المكيفة الجديدة بنظام"VIP".. زيادة أسعار التذاكر بنسب تصل لـ100%.. وبدء التطبيق غدا بأول قطار جديد على خط القاهرة - الإسكندرية بسعر 100 جنيه للدرجة الأولى و65 للثانية