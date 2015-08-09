أخبار عاجلة

القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

السكة الحديد تزود القطارات المكيفة "VIP" بخدمة "الواى فاى" مجانا

Google+ Print
السكة الحديد تزود القطارات المكيفة "VIP" بخدمة "الواى فاى" مجانا السكة الحديد تزود القطارات المكيفة "VIP" بخدمة "الواى فاى" مجانا
قال اللواء أحمد حامد، رئيس هيئة السكة الحديد، أن القطارات المكيفة الجديدة، التى سيتم تشغيلها بنظام "VIP" سيتم تزويدها بخدمة الواى فاى مجانا للركاب.

وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد فى تصريحات خاصة أن هذه القطارات مركب فيها كاميرات مراقبة لمتابعة الخدمة المقدمة داخل كل قطار، وسيكون هناك اهتمام بعنصرى الصيانة والنظافة، لضمان تقديم خدمة مميزة لمستخدمى هذه القطارات.

وأوضح رئيس هيئة السكة الحديد أنه تم توفير تليفون مخصص لخدمة العملاء يمكن من خلاله تلقى مقترحات وشكاوى الركاب على أرقام 01220008806 و01220008807.


>السكة الحديد تقرر تشغيل القطارات المكيفة الجديدة بنظام"VIP".. زيادة أسعار التذاكر بنسب تصل لـ100%.. وبدء التطبيق غدا بأول قطار جديد على خط القاهرة - الإسكندرية بسعر 100 جنيه للدرجة الأولى و65 للثانية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

تامر أمين: أرقام قياسية لأسعار اللحوم والدواجن والأسماك في رمضان

تامر أمين: أرقام قياسية لأسعار اللحوم والدواجن والأسماك في رمضان

التموين: الاتفاق مع القوات المسلحة لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة

التموين: الاتفاق مع القوات المسلحة لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة

أهالي دمياط عن ارتفاع أسعار الكهرباء: «الفقير اتفرم»

أهالي دمياط عن ارتفاع أسعار الكهرباء: «الفقير اتفرم»