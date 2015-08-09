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اقرأ فى "مجلة الإسكندرية": 2000 صندوق قمامة جديدة ومناقصات لشركات شبابية

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فى إطار مبادرة "اليوم السابع" لتبنى الصحف الإقليمية ننشر عدد أغسطس لمجلة الإسكندرية التى نشرت فى صفحتها الأولى دعوة مجانية لحضور حفل قناة السويس بالقلعة فى الإسكندرية.

وبرزت المجلة فى عددها الأخير تصريحات محافظ الإسكندرية هانى المسيرى التى أكد خلالها أن هناك 2000 صندوق قمامة جديدة ومناقصات لشركات شبابية، وتأكيد "صحة الإسكندرية" على سعيها لتكون المحافظة خالية من فيروس سى، وشن حى المنتزة حلملة على المبانى المخالفة شرق الإسكندرية.

ومن أهم الأخبار والتحقيقات التى نشرت فى العدد..
>- حى العجمى بالإسكندرية يواصل اعمال تطوير شبكات البنية التحتية
>- إدراج المناطق المحرومة فى خطة شبكات الصرف الصحى
>- حملة تموينية مكبرة على مناطق شرق الإسكندرية
>- المحافظ يطالب رؤساء الأحياء بالتغلب على المشكلة ويؤكد: قلة الموارد ونقص المحطات الوسيطة وانتشار النباشين وزيادة الزبالة سبب تفاقم الأزمة
>- أبو على أقدم مساجد الإسكندرية فى قبضة الإهمال.. الأوقاف تركته لتصرف المواطنين بلا إمام ولا خطيب
>- عودة أزمة الصرف الصحى بالإسكندرية.. 4 مناطق تشكل قنبلة موقوتة.. الفلكى وبرج العرب القديمة والعامرية والحضرة

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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