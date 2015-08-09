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رئيس جامعة القناة: مصر تسير بخطى صحيحة نحو المستقبل

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رئيس جامعة القناة: مصر تسير بخطى صحيحة نحو المستقبل رئيس جامعة القناة: مصر تسير بخطى صحيحة نحو المستقبل
أكد الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة القناة، أن التفاف المصريين على الفرحة يؤكد أن تسير بخطوات صحيحة نحو المستقبل، برئاسة وقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مضيفًا أن "الخير من وراء قناة السويس قادم بإذن الله"، مطالبًا الشباب بالتمسك والتوحد تحت راية علم مصر.

جاء ذلك أثناء استقبال الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس وفد لجنة "مصر بشبابها"، برئاسة عمرو محمدين، حيث قاموا بتوزيع أعلام مصر على عدد كبير من العاملين احتفالاً بالمناسبة.

ومن جانبه، أعرب عمرو محمدين منسق اللجنة عن سعادته، مؤكدًا أن جامعة القناة قلعة علمية ومفخرة للشباب نتعلم من أساتذتها القيم والوطنية، مشيدًا بالدور المجتمعى الكبير الذى تلعبه الجامعة وخاصة بمدن القناة.
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