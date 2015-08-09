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النيابة تأمر بالقبض على عامل قتل زوجته وحماته بالرصاص فى بولاق الدكرور

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النيابة تأمر بالقبض على عامل قتل زوجته وحماته بالرصاص فى بولاق الدكرور النيابة تأمر بالقبض على عامل قتل زوجته وحماته بالرصاص فى بولاق الدكرور
أمرت نيابة جنوب الجيزة برئاسة أسامة حنفى، بسرعة ضبط وإحضار المتهم بقتل زوجته وحماته، رميا بالرصاص، داخل داخل شقة بمنطقة بولاق الدكرور، حيث مازال المتهم هاربا.

كشفت تحقيقات نيابة حوادث جنوب الجيزة التى باشرها حسام نصار مدير النيابة وجود خلافات بين المجنى عليها وزوجها فتركت منزل الزوجية منذ قرابة 20 يوما وتوجهت للإقامة بمنزل عمها حتى عادت إلى منزل والدتها بمنطقة بولاق الدكرور.

وفور علم المتهم بعودة الزوجة إلى منزل أسرتها، توجه إليهم فرأته شقيقة زوجته التى اعتقدت أنه حضر للتصالح مع شقيقتها ففتحت له باب المنزل، إلا أنه فاجأها بإحكام قبضته على رقبتها ودفعها على الأرض، وأخرج بندقية خرطوش من حقيبة كان يحملها، فشاهد حماته تقف أمامه تؤدى الصلاة فأطلق عليها عدة طلقات أردتها قتيلة.

وهرعت زوجته من غرفتها على صوت دوى الرصاص وما أن شاهدها حتى أطلق عليها عدة طلقات أيضا أودت بحياتها، واستدار باحثا عن شقيقة زوجته التى فتحت له باب الشقة ليجدها خرجت مسرعة تصرخ، فأطلق عليها الرصاص أيضا، إلا أنها أصيبت برش خرطوش ولم تلق مصرعها.

وتبين بفحص الجثتين أن أم الزوجة البالغة من العمر قرابة 47 سنة مصابة بعدة طلقات بالجانب الأيسر والذراعين، وأن زوجة المتهم لقيت مصرعها نتيجة الإصابة بعدة طلقات أيضا بجانبها الأيسر، وتبلغ من العمر 21 سنة.

وبينت معاينة مسرح الجريمة، أن الخرطوش أطلق من مسافة قريبة فاخترقت جسدى القتيلتين وقتلتهما فى الحال، فيما تبين إصابة شقيقة الزوجة برش خرطوش خفيف بذراعيها.

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مصر 365