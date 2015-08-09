بالفيديو - النجم يكسر ' عقدة سوسة ' أمام الأهلي بفوز مثير للجدل

فشل الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام مضيفه النجم الساحلي التونسي، ليخسر منه 1-0 اليوم السبت في الجولة الرابعة من مباريات مرحلة المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وخطف النجم صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، تاركا الأهلي في الوصافة بـ7 نقاط بفارق 3 نقاط عن الملعب المالي الذي يلعب مع الترجي غدا الأحد.

وثأر النجم من خسارته أمام الأهلي في الجولة الثالثة بهدف وليد سليمان.

وسجل يوسف موهيبي هدف النجم من ركلة جزاء مثيرة للجدل في الدقيقة 25.

الفوز هو الأول للنجم في تاريخ مبارياته أمام الأهلي في سوسة. بل الفوز الأول لأي من الفريقين على هذا الملعب.

فالتقى الفريقان في سوسة ثلاث مرات قبل هذه المباراة، كان التعادل ولا شيء غيره هو النتيجة الوحيدة.

ولم ينجح الفريقان في تسجيل أهداف في شباك أي منهما في سوسة، سوى في لقاء العام الماضي بدور المجموعات بالكونفدرالية حيث انتهى بهدف لمثله.

متعب؟

بدأ فتحي مبروك المدير الفني للأهلي المباراة معتمدا على عماد متعب في خط الهجوم، محتفظا بعمرو جمال وجون أنطوي وماليك إيفونا على مقاعد البدلاء.

وشارك أحمد فتحي وصالح جمعة من الصفقات الجديدة.

وكاد الثاني أن يفتتح التسجيل للأهلي في الدقائق الأولى، ولكنه سقط داخل منطقة الجزاء بعد تدخل من أيمن المثلوثي.

وكشفت الإعادة التليفزيونية أن صالح تعمد السقوط دون تدخل من حارس النجم.

تحولت الخطورة لصالح النجم بعدها، وتصدى شريف إكرامي لتسديدة قوية من بغداد بو نجاح في الدقيقة 17.

وفي الدقيقة 24، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح بو نجاح بعدما سقط بعد تدخل من سعد الدين سمير.

ولكن الإعادة التليفزيونية أظهرت أن سعد سمير لم يضع قدمه في طريق لاعب النجم.

وقال عصام الشوالي معلق المباراة: "لا مفيهاش".

في النهاية، سجل يوسف موهيبي هدف التقدم للنجم في الدقيقة 25.

استمر النجم في سيطرته، وأنقذ سعد سمير الأهلي من الهدف الثاني عن طريق موهيبي بعدما وضع جسده في طريق تسديدة مهاجم النجم وحولها لركنية.

ثم أهدر الفريق الأحمر فرصة إدراك التعادل بعدما خرج أيمن المثلوثي حارس النجم لمقابلة كرة طولية من الأهلي، في الدقيقة 45، ولكنه فقد توازنه وسقط أرضا. ووصلت الكرة لمتعب.

وقرر متعب التسديد من خارج منطقة الجزاء بعد استلام الكرة على صدره، ولكنه فشل في ترويض الكرة. وخرجت تسديدته بشكل غريب بعيدا عن المرمى الخالي من حارسه.

الأهلي سيء

لم يتحسن أداء الأهلي في الشوط الثاني، وواصل النجم سيطرته.

وتدخل محمد نجيب أكثر من مرة لإنقاذ مرمى الأهلي من كرات النجم الطولية الخطيرة.

وتصدى إكرامي لتسديدة قوية من بو نجاح في الدقيقة 63.

تدخل بعدها فتحي مبروك، وأشرك جون أنطوي بدلا من صبري رحيل.

ولكن الكرات لم تصل لأنطوي أمام مرمى النجم. حتى بعد مشاركة رمضان صبحي بدلا من عماد متعب وعمرو جمال بدلا من وليد سليمان.

ولم يسفر المتبقي من المباراة عن أي جديد. لتنتهي بفوز النجم 1-0.

ليقول مقدم الاستوديو التحليلي على شبكة "beIN Sports": "مباراة للنسيان للنادي الأهلي".

شاهد الهدف