الزمالك ضد ليوبار - يطمح لتخطي الأهلي والإسماعيلي بالوصول لرقم قاري مصري جديد

يتسيد الزمالك المجموعة بـ3 انتصارات متتالية، لديه مواجهة صعبة في الكونجو قد تحسم صعوده لنصف النهائي.

يحل الفارس الأبيض نادي الزمالك ضيفا على ليوبار الكونجولي في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثانية للكونفدرالية الإفريقية.

مواصلة الفوز هو هدف رجال البروفيسور جوزفالدو فيريرا، الانتصار يؤكد تأهلهم للدور نصف النهائي ويضمن بنسبة كبيرة صدارة المجموعة.

وفي حال تحقيق رجال القلعة البيضاء الفوز سيصلون لرقم جديد لم يحدث في تاريخ مشاركات الأندية المصرية بالمسابقات القارية.

4 انتصارات قارية خارج الأرض في موسم واحد، هو ما يبحث عنه نادي الزمالك في رحلته بالكونجو.

لم يحقق أي فريق مصري هذا الرقم عبر التاريخ.

الزمالك حقق 3 انتصارات خارج ملعبه هذا الموسم حتى اللحظة، متساويا مع الإسماعيلي والأهلي.

هزم رايون سبورتس الرواندي 3-0 في دور الـ32، هزم الفتح الرباطي 3-2 في دور الـ16، وقلب تأخره إلى فوز 2-1 على أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في مرحلة المجموعات.

الإسماعيلي الأول

الدراويش كان أول فريق مصري يفوز في موسم واحد 3 مرات خارج ملعبه. حدث ذلك في دوري أبطال إفريقيا عام 1995 حيت تغلب على فانتاستيك البوروندي 1-0 في دور الـ32 ثم 3-1 على سانت بيروز من لا ريونيون ثم 1-0 على الترجي في دور الـ8.

بينما الأهلي، حققها مرتين.

الأولى كانت في دوري الأبطال عام 2001 في مشواره نحو اللقب حين فاز 1-0 على سان ميشيل يونايتد من سيشل، ثم فاز 3-1 على بترو أتليتيكو الأنجولي في دور المجموعات ثم 1-0 على شباب بلوزداد الجزائري في نفس المرحلة.

وفي 2005 حين استعاد عرشه الإفريقي حقق 3 انتصارات خارج ملعبه أيضا. فاز على إنيمبا النيجيري 1-0 في دور المجموعات وقبلها هزم اتحاد العاصمة الجزائري في دور الـ16 بنفس النتيجة، قبل أن يطيح بغريمه التقليدي الزمالك في نصف النهائي ويهزمه في عقر داره ذهابا 2-1.

فهل سينجح الزمالك في الوصول لهذا الرقم حين يحل ضيفا على فريق "الفهود" يوم الأحد؟