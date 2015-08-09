الأهلي: أضعنا العديد من الفرص.. ولن نعلق على أداء التحكيم

أكد أحمد أيوب المدرب العام للنادي الأهلي أن فريقه أضاع العديد من الفرص أمام مرمى النجم الساحلي في المباراة التي جمعت بينهما يوم السبت.

وكان الأهلي قد خسر بهدف دون رد أمام النجم الساحلي في الجولة الرابعة من الكونفدرالية لحساب المجموعة الأولى.

وحضر أيوب المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة للتحدث عنها بعد اعتذار المدير الفني فتحي مبروك (تعرف على السبب).

وتحدث أيوب قائلا:"لاعبو الفريق أضاعوا الكثير من الفرص كانت قادرة على تغيير مجرى المباراة لصالحنا".

وأضاف"الأهلي قدم مباراة مميزة وعلى مستوى مرتفع".

وعن ركلة الجزاء التي جاء منها هدف النجم الساحلي رفض المدرب العام للأهلي التعليق على أداء التحكيم، وأكد أن التقدير متروك لكل من شاهد اللقاء.

وواصل أيوب تصريحاته"هاجمنا بشكل كبير في الشوط الثاني لدرجة أننا كنا نلعب بثلاثة مهاجمين بشكل صريح، ولكن غياب التوفيق كان سببا في الهزيمة".

وشدد المدرب العام للاهلي على أن مشوار الفريق نحو التأهل للدور نصف النهائي لن يتأثر بنتيجة مباراة، مؤكدا على ثقته في اللاعبين وقدرته على حسم بطاقة الصعود من خلال مواجهتي الترجي التونسي والملعب المالي.