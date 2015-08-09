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للأمهات.. تعرفى على أهم أسباب تأخر بلوغ طفلك

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للأمهات.. تعرفى على أهم أسباب تأخر بلوغ طفلك للأمهات.. تعرفى على أهم أسباب تأخر بلوغ طفلك
يتسبب تأخر ظهور علامات بلوغ الأطفال الذكور إلى تعرضهم لبعض المشاكل النفسية ويثير المخاوف لدى الكثير من الأهالى، نتيجة قلقلهم من ظهور علامات الرجولة على طفلهم.

تأخر البلوغ عند الذكور


>حول ذلك يقول الدكتور عمرو الأهوانى استشارى الذكورة والعقم بقصر العينى، أن بعض الأطفال من الذكور يتعرضون لتأخر ظهور علامات البلوغ عليهم، بالرغم اكتمالهم 15 عاما مما يتسبب فى حدوث بعض المشاكل النفسية والصحية لهؤلاء الأطفال عند جلوسهم مع أقرانهم بالمدرسة أو الأقارب.

أسباب تأخر البلوغ


>ويستكمل د. عمرو، قائلا "هناك بعض الأسباب التى تساهم فى تعرض الذكور لتأخر البلوغ وأهمها":
>1) وجود عامل وراثى بالأسرة يختص بتأخر البلوغ لدى معظم الذكور، حيث يبلغون بعد سن 14 عاما.
>2)مشاكل جينية مثل وجود خلل فى الكورموسومات الوراثية مثل متلازمة كلاين فلتر أو متلازمة كالمان.
>3)وجود خلل فى الغدة النخامية، نظرا لأن الغدة المسئولة عن البلوغ والنمو وظهور علاماته عند الذكور يوجد بها اضطراب.
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