صلاح: الآن أريد التسجيل في الكالتشيو ودوري الأبطال

عبر محمد صلاح النجم الدولي المصري عن رضاه بالأداء الذي قدمه في المباراة الأولى له بقميص روما أمام فالنسيا وديا، والذي توجه بتسجيل هدف.

وفاز روما 3-1 على فالنسيا في ملعب الميستايا، وسجل صلاح الهدف الأول بعد متابعة لكرة من جيرفينيو ارتدت من القائم للنجم المصري.

وقال صلاح عقب المباراة لموقع "روما فور إيفر": "اعتقد أننا لعبنا مباراة جيدة للغاية، بدأنا بشكل جيد فسجلنا هدفين".

وتابع "بالنسبة لي، أدائي كان جيدا مع أول مباراة في فترة الإعداد. لعبت 45 دقيقة، وأتمنى أن أحصل على مزيد من الوقت للمشاركة مستقبلا".

وأكمل "اليوم سجلت في مباراة ودية، وإذا سجلت في الدوري ودوري أبطال أوروبا سأكون أسعد".

وسأل المراسل صلاح عن اللعب لأول مرة بجانب النجمين دانييلي دي روسي وفرانشيسكو توتي.

أجاب النجم المنضم من تشيلسي "توتي ودي روسي لاعبان عظيمان، وأنا سعيد وفخور باللعب معهما. أتمنى أن نقدم أشياء عظيمة معا".