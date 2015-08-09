البحرين تسمح لصحيفة الوسط باستئناف نشاطها بعد التزامها بالعمل وفق القانون

قررت هيئة شؤون الإعلام بالبحرين السماح لجريدة الوسط بإعاده استئناف نشاطها بعد تأكيد الصحيفة على التزامها بالعمل وفق القانون، لتعاود نشاطها بالإصدار والتداول.

وكانت الهيئة قد أصدرت قرارًا قبل أيام بتوقيف صحيفة الوسط حتى إشعار آخر لمخالفتها القانون، وتكرار بث ونشر ما يثير الفرقة بالمجتمع، ويؤثر على علاقات مملكة البحرين بالدول الأخرى.

ودعت الهيئة جميع المؤسسات الصحفية والإعلامية الالتزام بالأنظمة والقوانين والعمل على الحفاظ على المكتسبات الوطنية ووحدة المجتمع وتماسكه، وبما لا يؤثر على العلاقات الخارجية لمملكة البحرين، بجانب الالتزام بحرية الرأى والتعبير المسؤولة، والتى كفلها دستور مملكة البحرين.

- ولى عهد البحرين مهنئا السيسى بقناة السويس: إنجاز جديد تحقق فى وقت قياسى