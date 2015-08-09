"التأمين الصحى" تتحمل 100% من مصاريف علاج مرض "التصلب المتناثر"

أكد الدكتور على حجازى رئيس هيئة التأمين الصحى أنه وافق على رفع قيمة مساهمة الهيئة فى علاج مرض التصلب المتناثر للمنتفعين إلى 100% من تكاليف علاج المرض .إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضاف رئيس هيئة التأمين الصحى أن أدوية التأمين لا تختلف نهائياً عن الأدوية التى تباع فى الصيدليات ولها نفس الجودة والفاعلية .
وقال الدكتور على حجازى رئيس هيئة التأمين الصحى فى تصريح لـ "اليوم السابع" أنه تم إدخال عقار الجيلينيا، التى تساهم الهيئة فى تحمل (3000) جنيه من ثمنه.
وأضاف رئيس هيئة التأمين الصحى أن أدوية التأمين لا تختلف نهائياً عن الأدوية التى تباع فى الصيدليات ولها نفس الجودة والفاعلية .
>