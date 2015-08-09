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"الزراعة": سنتقدم للرئيس بمشروع مليون و100 ألف فدان فى 9 مناطق خلال يومين

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"الزراعة": سنتقدم للرئيس بمشروع مليون و100 ألف فدان فى 9 مناطق خلال يومين "الزراعة": سنتقدم للرئيس بمشروع مليون و100 ألف فدان فى 9 مناطق خلال يومين
كشف الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الوزارة ستتقدم للرئيس السيسى خلال يومين بمشروع استصلاح مليون و100 ألف فدان فى 9 مناطق خلال يومين.

وقال الوزير فى حواره ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "العاصمة، إن الرئيس السيسى طالبه بتقنين أوضاع الفلاحين، الذين قاموا باستصلاح الصحراء، وتم تشكيل لجان لمعاينة أوضاعهم على الطبيعة.

ولفت هلال إلى أن القانون يمنع حصول أى شركة مصرية أو أجنبية على أكثر من 50 ألف فدان للاستصلاح، مضيفاً: "هناك شروط للعرض ومافيش أراضى للتسقيع تانى".

وأعرب الوزير عن عدم رضاه عن أداء بنك التنمية والائتمان الزراعى، مؤكداً أن هناك إجراءات تتم لإعادة هيكلة الصيغة المصرفية لبنك التنمية والائتمان الزراعى.


>- مصدر بـ"الزراعة": تقاعس المسئولين وراء عدم تطبيق الحيازة الإليكترونية الموحدة لـ4 ملايين فلاح.. وجهات رقابية تحقق فى تورطهم صرف أسمدة 409 ألف فدان دخلت الكردون وتعديات وحيازات وهمية لافتعال الأزمات

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