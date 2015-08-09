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أحمد موسى: "مرسى ربرب وتخن.. وبيصرف الآلاف على الأكل"

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أحمد موسى: "مرسى ربرب وتخن.. وبيصرف الآلاف على الأكل" أحمد موسى: "مرسى ربرب وتخن.. وبيصرف الآلاف على الأكل"
علق الإعلامى أحمد موسى، على تناول الرئيس المعزول محمد مرسى، الأكل بدعوى أنه غير آمن، قائلاً :" إن مرسى أكتر سجين نفسه مفتوحة، وبيأكل بط ويطلب حلويات غريبة جداً، ويصرف الآلاف على الأكل.. شوفتوه ربرب إزاى وتخن إزاى وزاد وزنه 8 كيلو".

وأضاف موسى ببرنامجه على مسئوليتى المذاع عبر فضائية "صدى البلد": إن مرسى يتناول البط والحلويات فى السجن، مما أدى إلى ارتفاع نسبة السكر لديه، مستطرداً بالراحة على نفسك شوية".


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