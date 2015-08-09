موجز الصحافة المحلية: "الداخلية" تعلن تصفية أعضاء خلية الهجوم على السفارات

تناولت الصحف المحلية عددا من الأخبار الهامة، التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع" تحت عنوان" الداخلية"، تعلن تصفية أعضاء خلية الهجوم على السفارات وتنتقم من قتلة ابنة ضابط الفيوم"، حيث بــدأت وزارة الداخلية مرحلة التصفية الجســدية والتعامل المباشــر مــع الإرهابيين المتهميــن فى قضايــا عنف وقتل، حيث تلقــت معلومات باختفاء مجموعة مــن قيادات التنظيم مســئولى العمليــات النوعيــة بالمحافظــة، أبرزهــم القيادى الإخوانــى عبدالســلام عطيــة حتيتة بشــير "المســؤول عن الأعمــال الإرهابية بالفيوم"، والمطلوب على ذمة العديد من قضايا الإرهاب ضد أفراد وضباط الشــرطة وآخرها استشهاد الطفلة جاســمين ابنة الضابط "شــريف ســامى" داخل أحد أوكار التنظيــم بقرية ســلين دائرة مركز شــرطة ســنورس لتدارس مخططات ما سيتم تنفيذه من عمليات إرهابية، فقد تمــت مداهمة وكــر التنظيم بعد اســتصدار إذن من النيابة، وحال اقتراب القوات من وكر التنظيم بادرت العناصر المشار إليهــا بإطلاق النيــران على القوات، التى قامت بالرد الســريع.. على مصدر النيران، ونتج عن ذلك مقتلهم جميعا.

وقالت صحيفة "الأهرام": إن قناة السويس الجديدة قدمت دليلا عمليا على كفاءتها وجاهزيتها للتعامل مع الظروف الصعبة، حيث عبرت وللمرة الأولى أكبر سفينة حاويات فى العالم، وهى السفينة الدنماركية "ميرسك مارستال" بحمولة قدرها 200 ألف و360 طنا وبغاطس عمقه 49,6 قدم.

وأكدت صحيفة "الأخبار" أن المهندس هانى ضاحى، وزير النقل، كلف المهندس عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكبارى للاستعانة بشركة المقاولون العرب فى تنفيذ طريق وادى النطرون ـ العلمين لسرعة الانتهاء من تنفيذه والانتهاء منه خلال الموعد المحدد، وذلك بعد تأخر الشركات المنفذة فى إنجاز نسب التنفيذ المقررة.

وقالت "المصرى اليوم": إن الوزارات المعنية بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة طالبت عددا من المكاتب الاستثارية والمطورين العقاريين ومجلس إدارة الاتحاد المصرى للتشييد بوضع تصورات لمخطط عام على المشروع وقائمة الشركات المصرية القادرين على التنفيذ تحت مظلة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأوضحت صحيفة "الشروق" أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر تستعد لتشغيل أول قطار مكيف بنظام ال"vib" ضمن صفقة ال212 التى يجرى تصنيعها حاليا داخل مصنع "سيماف" التابع للهيئة العربية للتصنيع بالاشتراك مع إحدى الشركات الصينية وتكون مجتمعة 23 قطارا مكيفا درجة أولى وثانية بتكلفة 2,85 مليار جنيه.

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