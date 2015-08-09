موجز الصحافة المحلية: "الداخلية" تعلن تصفية أعضاء خلية الهجوم على السفارات

وقالت صحيفة "الأهرام": إن قناة السويس الجديدة قدمت دليلا عمليا على كفاءتها وجاهزيتها للتعامل مع الظروف الصعبة، حيث عبرت وللمرة الأولى أكبر سفينة حاويات فى العالم، وهى السفينة الدنماركية "ميرسك مارستال" بحمولة قدرها 200 ألف و360 طنا وبغاطس عمقه 49,6 قدم.
وأكدت صحيفة "الأخبار" أن المهندس هانى ضاحى، وزير النقل، كلف المهندس عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكبارى للاستعانة بشركة المقاولون العرب فى تنفيذ طريق وادى النطرون ـ العلمين لسرعة الانتهاء من تنفيذه والانتهاء منه خلال الموعد المحدد، وذلك بعد تأخر الشركات المنفذة فى إنجاز نسب التنفيذ المقررة.
وقالت "المصرى اليوم": إن الوزارات المعنية بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة طالبت عددا من المكاتب الاستثارية والمطورين العقاريين ومجلس إدارة الاتحاد المصرى للتشييد بوضع تصورات لمخطط عام على المشروع وقائمة الشركات المصرية القادرين على التنفيذ تحت مظلة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وأوضحت صحيفة "الشروق" أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر تستعد لتشغيل أول قطار مكيف بنظام ال"vib" ضمن صفقة ال212 التى يجرى تصنيعها حاليا داخل مصنع "سيماف" التابع للهيئة العربية للتصنيع بالاشتراك مع إحدى الشركات الصينية وتكون مجتمعة 23 قطارا مكيفا درجة أولى وثانية بتكلفة 2,85 مليار جنيه.
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