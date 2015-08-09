"الرى" تضع خطة عاجلة لتحديد الاحتياجات المائية لتنمية شرق قناة السويس

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى وزارة الموارد المائية والرى بوضع برامج زمنية لاستصلاح شرق قناة السويس وسيناء، وتحديد الاحتياجات المائية لكل مساحة يتم البدء فى استصلاحها، مع وضع ضوابط تضمن عدم تسقيع الأراضى.

وتضمنت تكليفات الرئيس التنسيق بين وزارتى الرى والزراعة لضمان كفاءة استخدام الموارد المائية والأرضية بسيناء وزيادة العائد من وحدة المياه، وأن تكون الأولوية لاستكمال المشروع، لزيادة معدلات التوطين السكانى فى مناطق شرق القناة وسيناء.

وأوضحت مصادر مطلعة بوزارة الموارد المائية والرى، أنه تم وضع خطة عاجلة لتوفير الاحتياجات المائية المتوقعة للتنمية حول محور قناة السويس الجديدة بمحافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء، حيث سيتم البدء فى مشروع لتعميق ترعة السويس وبورسعيد والإسماعيلية لزيادة القدرة الاستيعابية لهذه الترع، وحصر الاحتياجات المتوقعة لقطاعات الزراعة والصناعة ومياه الشرب فى مختلف مناطق المشروع.

وأكدت المصادر أن المشروع يخدم زيادة الطلب على مياه الشرب لمدن القناة، بالإضافة إلى بدء تشغيل سحارة قناة السويس الجديدة التى ستخدم 100 ألف فدان شرق القناة، مشيرة إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين خبراء وزازرتى الزراعة والرى لتحديث المساحات التى سيتم التوسع فيها شرق قناة السويس وضمن مشروع تنمية سيناء لاستصلاح 420 ألف فدان.

وأضافت أنه سيتم استكمال المرحلة الأولى لتوفير المياه اللازمة لزراعة 80 ألف فدان فى وسط وجنوب سيناء، كأحد المحاور التنموية اللازمة خلال الفترة المقبلة، خاصة فى مناطق الطور فى محافظة جنوب سيناء لعتمادا على المياه الجوفية وحصاد مياه السيول لتوفير الاحتياجات الغذائية من المنتجات الزراعية لجنوب سيناء.

وفى سياق منفصل كشفت المصادر عن أنه تم الانتهاء من تنفيذ 600 بئرا جوفية بمشروع المليون فدان، كما تم التعاقد على تنفيذ 500 أخرى بالإضافة إلى 100 بئر تنفذها وزارة الإنتاج الحربى ليصل إجمالى الاستثمارات التى تم ضخها فى حفر آبار مشروع المليون فدان إلى حوالى مليار و250 مليون جنيه على أن تنتهى خلال عام بدلا من 18 شهرا.

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