بالفيديو والصور.. الطائفة العلوية فى سوريا تنتفض ضد عائلة بشار الأسد

تظاهر المئات من أبناء الطائفة العلوية فى سوريا بمحافظة اللاذقية الواقعة غرب البلاد، ضد الرئيس السورى بشار الأسد وعائلته، واحتشد المئات منهم فى ميادين المدينة، بعد جريمة قتل ارتكبها سليمان الأسد، أحد أفراد عائلة بشار، فى حق حسان الشيخ العقيد بالجيش السورى، يوم الجمعة بسبب خلاف على أسبقية المرور بالسيارات.

وطالب المتظاهرين بإعدام سليمان الأسد مرددين شعار: "الشعب يريد إعدام سليمان"، بعد تشييع جثمان "حسان الشيخ"، الضابط فى القوى الجوية النظامية.

وأقدم سليمان الأسد، وهو نجل ابن عم الرئيس السورى على قتل العقيد المهندس فى القوات الجوية حسان الشيخ، بعد أن تجاوز الأخير بسيارته سيارة "سليمان" عند مستديرة الأزهرى فى مدينة اللاذقية يوم الجمعة".



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مظاهرات الطائفة العلوية



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مظاهرات فى اللاذقية



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