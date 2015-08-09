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بالفيديو..مميش: بكيت وشعرت بالملائكة تسير حولنا أثناء عبور القناة الجديدة

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بالفيديو..مميش: بكيت وشعرت بالملائكة تسير حولنا أثناء عبور القناة الجديدة بالفيديو..مميش: بكيت وشعرت بالملائكة تسير حولنا أثناء عبور القناة الجديدة
أعرب الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، عن سعادته بالشكل الذى خرج به حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، قائلا: "إن عبور السفن القناة الجديدة هو عبور أمة ودولة من الظلام للنور ومقياس للنجاح، والعبور الأول للسفن كان عملية صعبة، وشعرت أن الملائكة بتمشى حوالينا واحنا ماشيين".

وأوضح "مميش"، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه طلب من السفن العملاقة العبور من قناة السويس الجديدة على مسئوليته الشخصية، وأنه بكى عند عبور أول سفينة عملاقة فى القناة الجديدة والتى كانت حمولتها 130 ألف طن.

وأكد أن كل من شارك فى مشروع قناة السويس الجديدة يعشق تراب الوطن، وأنه تم التخطيط بدقة متناهية لمشروع قناة السويس الجديدة والظهور بصورة تليق بمصر أمام العالم.


>- مهاب مميش: قناة السويس الجديدة تستطيع استيعاب الأجيال المقبلة من السفن

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مصر 365

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