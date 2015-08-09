الحزن يسود "العزايزة" بأسيوط بعد استشهاد أحد أبنائها بأيدى الإرهاب

خيم الحزن على قرية العزايزة التابعة لمركز الغنايم فى محافظة أسيوط، وذلك عقب وصول نبأ استشهاد أحد أبناء المركز الرقيب "محمد سيد عبد العال" من قوة إدارة ترحيلات الوادى الجديد، فى الهجوم الإرهابى الذى تعرضت له قوة الترحيلات اليوم السبت بطريق الفيوم – القاهرة، والذى استشهد على إثرها وأصيب آخرون.

وكان الإرهابيون قد استهدفوا سيارة ترحيلات كانت تحمل سجناء من الوادى الجديد، وأثناء سيرها بطريق القاهرة - الفيوم وبمرورها بطريق قرية الحجارة بمركز سنورس، أطلق الإرهابيون النار بشكل مكثيف لمسافة طويلة، مما تسبب فى مقتل شرطى من الدرجة الأولى، وإصابة 3 شرطيين من الدرجة الثانية، وتم نقلهم للمستشفى وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.