أخبار عاجلة

القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"أوقاف أسيوط" تحيل 33 عاملا ومؤذنا للتحقيق لمخالفتهم ضوابط الحضور

Google+ Print
"أوقاف أسيوط" تحيل 33 عاملا ومؤذنا للتحقيق لمخالفتهم ضوابط الحضور "أوقاف أسيوط" تحيل 33 عاملا ومؤذنا للتحقيق لمخالفتهم ضوابط الحضور
أحال الشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، 33 عاملا ومؤذنا بإدارتى أوقاف منفلوط وبنى عدى، للتحقيق، لمخالفتهم ضوابط الحضور.. وعدم التزامهم بمواعيد العمل عند فتح المساجد فجرا وترك بعضها مفتوحا بمعرفة الأهالى.

جاء ذلك فى أعقاب جولة ميدانية مفاجئة لوكيل وزارة الأوقاف الشيخ محمد العجمى، رافقه خلالها الشيخ محمد عبداللطيف، مدير الدعوة بالمديرية، والشيخ هانى محمد أحمد، مدير المتابعة الميدانية بالمديرية، والشيخ أحمد محمد أحمد، رئيس شئون القرآن، وذلك للوقوف على سير العمل ومتابعة مدى انضباط العاملين بالمساجد وبإدارات الأوقاف الفرعية.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، على استمرار الجولات المفاجئة بمختلف الإدارات والمساجد بقرى ومراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بشأن الإصلاح الإدارى ومتابعة مدى انضباط العاملين بالمساجد وبإدارات الأوقاف الفرعية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365