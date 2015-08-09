"أوقاف أسيوط" تحيل 33 عاملا ومؤذنا للتحقيق لمخالفتهم ضوابط الحضور

أحال الشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، 33 عاملا ومؤذنا بإدارتى أوقاف منفلوط وبنى عدى، للتحقيق، لمخالفتهم ضوابط الحضور.. وعدم التزامهم بمواعيد العمل عند فتح المساجد فجرا وترك بعضها مفتوحا بمعرفة الأهالى.

جاء ذلك فى أعقاب جولة ميدانية مفاجئة لوكيل وزارة الأوقاف الشيخ محمد العجمى، رافقه خلالها الشيخ محمد عبداللطيف، مدير الدعوة بالمديرية، والشيخ هانى محمد أحمد، مدير المتابعة الميدانية بالمديرية، والشيخ أحمد محمد أحمد، رئيس شئون القرآن، وذلك للوقوف على سير العمل ومتابعة مدى انضباط العاملين بالمساجد وبإدارات الأوقاف الفرعية.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، على استمرار الجولات المفاجئة بمختلف الإدارات والمساجد بقرى ومراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بشأن الإصلاح الإدارى ومتابعة مدى انضباط العاملين بالمساجد وبإدارات الأوقاف الفرعية.