شق القناة الجانبية لميناء شرق تفريعة بورسعيد التزام مصرى للشريك الأجنبى

أكد مصدر مطلع بهيئة قناة السويس لـ"اليوم السابع" أن شق القناة الجانبية بميناء شرق بورسعيد هو التزام من قبل الحكومة المصرية للشريك الأجنبى وخدمة للميناء لزيادة الطاقة الاستيعابية على مدار 24 ساعة للشحن والتفريغ ولسهولة الحركة التجارية من خلال موقعها المتميز.

وتوضح الخريطة التى حصل عليها "اليوم السابع" من مصادرها أن الخط الأحمر يمثل القناة الرئيسية لهيئة قناة السويس، والذى يصل عمقها لـ25 مترا والخط الأسود الممزوج باللون الفسفورى يمثل ميناء غرب بورسعيد واللون الأخضر الممزوج بالفسفورى هو ميناء شرق بورسعيد أما اللون الأزرق فيمثل المجرى الملاحى لشق القناة الجانبية، والتى تقع على بعد 8 كيلو من ميناء شرق بورسعيد، وتسمح بمرور السفن دون انتظار للقوافل القادمة من الجنوب إلى الشمال، مما يساعد على سهولة الحركة التجارية للميناء.