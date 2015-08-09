ننعى الأبطال شهداء الواجب والكرامة

استقبلت الاوساط الشعبية والمجتمعية في الشارقة خبر انضمام ثلاثة من ابطالنا الشجعان الى قافلة شهداء الواجب والكرامة بكل الحزن والاسى، مشيرين الى ان الشهداء الابطال جمعة جوهر جمعة الحمادي وخالد محمد عبدالله الشحي وفاهم سعيد أحمد الحبسي قدموا ارواحهم فداء لامتهم العربية دفاعا عن الحق والشرف والبطولة.

واعرب الدكتور علي بن مبارك بن حنيفة عضو المجلس الاستشاري السابق عن حزنه واسفه على الابطال الثلاثة الذين لقوا حتفهم دفاعا عن قضية وطنية وهي اعادة الامل في الجمهورية اليمنية الشقيقة، مشيرا الى ان دولة الامارات تقدم كل غال ونفيس في سبيل الحرية ورفعة شأن الوطن العربي، وهذا ما اكدته القيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله).

واخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، واخوانهما اصحاب السمو حكام الامارات، حيث اكدوا سموهم ان الدولة تقدم كل نفيس وغال في سبيل الدفاع عن الوطن الغالي، وتقديم المساعدة الى الاشقاء ودعمهم في محنهم.

وتقدم الدكتور ابن حنيفة الى اهالي الشهداء الثلاثة والى شعب وحكومة الامارات بعظيم التعازي داعيا الله سبحانه وتعالى ان يسكنهم فسيح جناته.

مساعدة الأشقاء

ومن جانبه اعرب المواطن عبدالله آل علي عن حزنه والمه متمنيا من الله سبحانه وتعالى ان يسكنهم جميعا فسيح جناته، وان يلهم اسرهم وذويهم الصبر والسلوان.

واوضح آل علي ان الامارات دائما ما تقدم كل غال وعزيز دفاعا عن الوطن اولا ومن ثم مساعدة الأشقاء في الدول الأخرى التي تقع في محنة، مشيرا الى ان قيادتنا الحكيمة دائما ما تحثنا على مساعدة الآخرين سواء داخل الدولة او خارجها، وان شهداءنا الثلاثة قدموا ارواحهم فداء للوطن وللامة العربية.

تعاز

ومن جانبه تقدم المواطن علي الراشدي باحر التعازي الى اهالي الابطال الثلاثة الذين ضحوا بحياتهم وارواحهم فداء للوطن، داعيا الله سبحانه وتعالى ان يسكنهم جميعا فسيح جناته وان يلهم ذويهم وشعب الدولة الصبر والسلوان.

واضاف الراشدي ان الشهداء الثلاثة الذين لقوا حتفهم امس رحلوا وهم مرفوعو الرأس، لانهم رحلوا دفاعا عن ارض الجمهورية العربية اليمنية.

كما اعرب المواطن علي عبيد عن حزنه والمه برحيل ثلاثة من خيرة شباب الوطن راجيا الله سبحانه وتعالى ان يسكنهم فسيح جناته، وان يلهم ذويهم واسرهم الصبر والسلوان «إنا لله وإنا إليه راجعون».

واشاد عبيد بدور القيادة الحكيمة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله ورعاه) والتي تسارع في تقديم العون والمساعدة الى الدولة التي تقع في محنة، مثل اليمن، حيث قدمت دولة الامارات اكثر من شهيد على ارضها في سبيل الواجب الوطني والقاري في عملية اعادة الامل.