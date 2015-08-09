استشهاد البواسل يتصدر الترند العالمي

توالت التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد الإعلان عن استشهاد البواسل الثلاثة في سبيل الوطن، وحملت التغريدات بين طياتها أحر التعازي والفخر في ذات الوقت، وذلك بعد إطلاق وسم يحمل اسم (#استشهاد_جنود_الامارات_البواسل)، حيث تصدر الوسم الترند العالمي منذ بداية اطلاقة، ووصلت نسب المشاهدة والمتابعة (حتى دفع الصحيفة إلى المطبعة) إلى أكثر من 228 مليون متابعة حسب آخر احصائيات.

وأشار المغردون في جميع تغريداتهم إلى أن مشاعر الفخر والعز بالبواسل تفوق الوصف والتعبير، مشددين على أن الكلمات تعجز عن إيصال مشاعرهم الجياشة، بالاضافة الى توافد التغريدات التي تقدمت بخالص العزاء والمواساة الى عائلات الشهداء الابطال، سائلين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والابرار وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

تغريدات

وتفاعل معالي أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي «اللهم نسألك الرحمة لشهدائنا الأبطال، اللهم اغفر لهم وصبّر أهلهم، تضحيتهم تحفظ راية الإمارات خفاقة».

وغرد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان:

«اللهم تقبلهم عندك من الشهداء واجعل دماءهم الطاهرة تزكية لهم في سبيلك واحشرهم مع النبيين والصديقين والشهداء».

ودون ضرار بالهول الفلاسي: «دموع على الفراق يقابلها فخر واعتزاز وشعور كبير بعظمة ما قدمه هؤلاء الشهداء دفاعاً عن الدين والوطن».

وتفاعل د. علي النعيمي: «رحم الله شهداءنا الابرار وتقبلهم ربي في جنات الخلد ونصر ابطال قواتنا المسلحة»، وقال أحمد بن ناصر بن زايد «وَلَا تَحسَبنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبيل اللَّهِ أمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُون»، وقال علي محمد التميمي «احسن الله عزاءنا في وفاة شهدائنا من ارض العزة والبطولة إمارات العز»، ودونت لطيفة بندر «الله يغفر لهم ويرحمهم ويربط على قلوب أهلهم يارب ويحفظ اليمن وجنودنا جميعهم يارب»، وبين سعيد الكتبي «اللهم تقبل شهداء الامارات لديك وأسكنهم المنزل العالي في جنانك جنان الخُلد».

ودون أحمد بني ياس «اللهم تقبلهم عندك من الشهداء واجعل دماءهم الطاهرة تزكية لهم فى سبيلك واحشرهم مع النبيين والصديقين والشهداء»، ودعا عبدالرحمن جاسم «الله يتقبلهم ويكرم نزلهم ويصبر أهاليهم لبوا نداء الدين والوطن ودافعوا عن اخوانهم في الدين والعروبة»، وغرد طلال الفليتي «هكذا هو وطني الإمارات يقدم أبناءه الأبطال نصرة للدين والوطن والحق يساند أهلنا في المملكة ضد ميليشيات الحوثيين»، وفي حين شارك خليفة الدرمكي «إلى جنات الخلد ها هم جنودنا يضحون بحياتهم لتبقى اللهم أبدلهم بدار خيرا من دارهم».

وغردت هند البلوشي «درع حصين هؤلاء جنودنا وجنود بواسل ولن يزيدهم إلا تلاحما بين الدولتين قيادةً وشعباً»، وتفاعل سلطان «رحمهم الله.. وألهم ذويهم الصبر السعودية والامارات تقدمان خيرة شبابهما للدفاع عن العروبة»، وفي حين تفاعل محمد بن عطاالله«نسأل الله العلي العظيم لكم الرحمة والغفران، وأن يتقبلكم عنده من الشهداء».

وشارك سلطان الرشيدي «رحمهم الله يجاهدون لحماية الحرمين الشريفين والحفاظ على مقدرات دول الخليج»، وتفاعل بدر الكعبي «الله يصبر اهل الشهداء، وهنيئا لدولة الامارات شجاعة الشهداء»، وشاركت ميسر محمد التميمي« بدمائكم الطاهرة سطرتم معنى الوفاء للوطن ولكم منا العرفان والدعاء اللهم تقبلهم وافرحم بلقائك وصبر أهلهم»، ودون سلطان القاسمي« كفى بالرجُل فخراً أن يموتَ في ساحات القتال وهو يحمل في قلبه وطنا وفي بندقيته مجد الحياة».

وشارك د. محمد سيف «حملوا الراية وأدركوا الغاية هكذا هم الأبطال ربنا إنَّا نسألك لهم الجنة والدرجات العُلى».