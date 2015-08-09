تشييع المواطنين الخمسة في أبوظبي

شيعت جموع غفيرة من المواطنين جثامين العميد الطيار المتقاعد أحمد سعد المنهالي وأسرته الذين توفوا صباح أول من أمس، نتيجة حادث مروري وقع بين ثلاثة مركبات على طريق آدم - صلالة في سلطنة عمان.

وووري الجثامين الخمسة عصر أمس بمقبرة بني ياس، بعد أن أدى المشيعون صلاة الجنازة، بحضور عدد كبير من المواطنين والمقيمين الذين توافدوا للمشاركة في التشييع.

كما استقبلت عائلة المتوفين المئات من المواطنين والمواطنات، حيث ازدحمت مجالس العزاء التي أقيمت في بيت والد المرحوم أحمد المنهالي بمنطقة الشامخة وبمنطقة شرق 4 في بني ياس، بأعداد كبيرة من المعزين، حضروا لتقديم واجب العزاء.

مواساة

وتوجه مبارك بن ماضي الذي فقد زوجته وابنته فاطمة في الحادث، بالشكر الجزيل للقيادة الرشيدة لمواساتهم وتوجيهاتهم السامية بتوفير كل الإمكانيات لنقل الجثامين إلى أبوظبي بالسرعة القصوى، مثمناً دور السفارة الإماراتية بمسقط في تسهيل وتبسيط كل الإجراءات المطلوبة بالسلطنة.

وأوضح بن ماضي أن ابنته فاطمة المتوفاة كانت تدرس في السنة الثانية بجامعة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن زوجة العميد أحمد سعد المنهالي المتوفى في الحادث، حضرت صباح أمس إلى مقر الطب الوقائي بأبوظبي لإلقاء النظرة الأخيرة على المتوفين، ثم عادت إلى المستشفى وهي في حالة جيدة.

تفاصيل

وكان أفراد الأسرة قد تعرضوا إلى حدث مروري أثناء مغادرتهم الدولة متجهين إلى مدينة صلالة في سلطنة عمان، وذلك في تمام الساعة الواحدة فجر أول من أمس، إذ وقع الحادث نتيجة انحراف مركبة عن مسارها، واصطدامها بشاحنة كانت تسير في الاتجاه المقابل من الشارع، حيث أسفر الحادث عن وفاة 5 أشخاص وإصابة زوجة قائد المركبة بإصابات متوسطة، نقلت إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.