تفاصيل مصرع شخص وإصابة 8 إثر انفجار سيارة مواد بترولية بدمنهور

حصل "اليوم السابع" على تفاصيل مصرع وإصابة 9 أشخاص وبتر بالساقين لمحاسبة، جراء انفجار سيارة مواد بترولية بدمنهور.

البداية كانت حينما تلقى اللواء أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة، إخطارا من مركز شرطة دمنهور باشتعال النيران بسيارة بالطريق الزراعى السريع أمام عزبة الحبشى اتجاه القاهرة.

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية، وتبين أنه أثناء توقف السيارة رقم 8276 ب أج /9132 ب ى د نقل بمقطورة فنطاس خاصة بنقل المواد البترولية (فارغة) ملك أشرف عودة صاحب محطة تموين سيارات بدمنهور، أمام ورشة لحام ملك عبده إبراهيم الدسوقى، لحام، مقيم أبو الريش قسم دمنهور لعمل إصلاحات بها (لحام) وأثناء ذلك تطاير شرز، مما أدى إلى اشتعال النيران بالسيارة وانفجارها.

نتج عن ذلك وفاة عبده إبراهيم الدسوقى "لحام" مقيم أبو الريش دمنهور صاحب ورشة اللحام، وكذا إصابة عدد 8 أفراد تصادف تواجدهم ومرورهم بمكان الحادث مصابين بكسور وجروح متفرقة بالجسم، وتم نقلهم لمستشفى دمنهور العام عدا كل من ناصر فتحى بركات مهندس زراعى (حروق بالجسم)، ومديحة حمدى عبد ربه الخولى، محاسبة ببنك التنمية مقيمة عزبة الحبشى مركز دمنهور (بتر بالساقين)، وتم تحويلهما لمستشفى الجامعة بالإسكندرية.

كما نتج عن ذلك احتراق السيارة رقم 8217 ب هـ أ نقل ملك صاحب السيارة الأولى، والسيارة رقم 1524 ب ر أ نقل ملك محمد إبراهيم العطار تاجر ومقيم عزبة الحبشى مركز دمنهور، والذى تصادف تواجدهما أمام الورشة المشار إليها، وكذا حدوث تلفيات بالسيارة رقم 1326 س ع ف نقل قيادة محمد حسين عطية حسين سائق ومقيم كفر الدوار (تصادف مرورها بالطريق).. وتم تسيير حركة مرور السيارات بالطريق وتحرر المحضر 20220/2015 جنح المركز.



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