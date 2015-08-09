فان جال: لن نترك دي خيا يرحل لريال مدريد بسهولة

(إفي): أكد المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، لويس فان جال، اليوم السبت عقب فوز فريقه على توتنام بهدف نظيف إن حارسه الإسباني، ديفيد دي خيا، الذي يسعى ريال مدريد لضمه، لن يرحل بـ"سهولة".

وقال المدرب الهولندي في مؤتمر صحفي عقب المباراة "ديفيد كان أفضل لاعب لدينا خلال العامين الماضيين، ولا يمكننا تركه يرحل بسهولة، نرغب في استمراره معنا بكل تأكيد".

وأضاف المدرب الهولندي "دفعنا الكثير من الاموال لجلب لاعبين كنا نرغب فيهم، ويجب أن يسير الأمر بنفس الطريقة في حالة البيع، بمعنى آخر أن يكون سعر البيع مرتفعا".

ولم يشرك فان جال الحارس الإسباني اليوم أساسيا في المباراة ودفع بالأرجنتيني سرخيو روميرو الذي تعاقد معه النادي منذ أسبوعين.

وتابع المدير الفني "الحارس يحتاج أن يكون في قمة تركيزه طوال الـ90 دقيقة وبالنسبة لديفيد الأمور معقدة بسبب وضعها، شاهدنا هذا في جولة الفريق".

وأكمل فان جال "حينما تنتهي كل الأمور بعد الأول من سبتمبر، سنرى ما الذي سنفعله".