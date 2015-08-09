توقعات الأبراج اليوم الأحد 2015/8/9

حظك اليوم برج الحمل يوم الأحد 2015/8/9
>لديك اليوم مجموعة من النشاطات العملية التى تزيد من دخلك وتعمل على تقدمك فى مجال العمل لذا تمسك بها، أما على المستوى العاطفى فتحاشى الغيرة فقد تؤدى إلى تشتيت تفكيرك وقد تفقد الكثيرين بسببها.
حظك اليوم برج الثور يوم الأحد 2015/8/9
>أمامك علاقة صداقة ستتحول إلى علاقة غرامية تمسك بها لأنها ستساعدك على التقدم فى العديد من مجالاتك الحياتية، كما أن تطلعاتك المادية ورغبتك فى التوسع ستسمح لك بإنجاز بعض النجاحات.
حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأحد 2015/8/9
>فشل ذريع يواجهك فى عملك وأنت على وشك المرور بأزمة كبيرة لكنها ستنتهى قريبًا، أما على المستوى العاطفى فلا تتسرع فى قراراتك العاطفية حيث عليك التفكير بشكل هادئ قبل أن تتخذ أى قرار.
حظك اليوم برج السرطان يوم الأحد 2015/8/9
>الحظ السعيد ما زال يرافقك، لذا حاول إنهاء مشاريعك بمهارة، كما أنه وقت ممتاز لبدء أى مشروع جديد، أما على المستوى العاطفى فعليك أن تبادر الطرف الأخر ببعض الكلمات الرقيقة فهو يحتاجها منك.
حظك اليوم برج الأسد يوم الأحد 2015/8/9
>يمكنك اليوم تكوين شراكة مع أحد زملائك فى العمل أو أحد أصدقائك، أما على المستوى العاطفى فأنت تتمتع بحب الطرف الأخر وعليك إظهار أنك تبادله هذا الشعور.
حظك اليوم برج العذراء يوم الأحد 2015/8/9
>تجد صعوبة فى إنجاز بعض الأعمال لعدم استقرار حياتك العاطفية، ابحث عن شخص طيب القلب وتمسك به، وحاول مشاركته فى مشاكلك الخاصة فهو قادر على مساعدتك بها، لكن احترس فى نفس الوقت من ادخاله فى أدق تفاصيل حياتك.
حظك اليوم برج الميزان يوم الأحد 2015/8/9
>لا تحاول تقليد الآخرين، فأنت شخص مبدع لديه أفكار جديدة عليه تطبيقها، لكن عليك الصبر وأن تعطى كل فرصة حقها فى الوقت، لا تأمن زملاء عملك على اسرار بيتك فهذا خطأ كبير.
حظك اليوم برج العقرب يوم الأحد 2015/8/9
>الوقت غير مناسب للقيام بمغامرة مهنية جديدة، حاول عدم افتعال المشاكل داخل العمل، وابحث عن شريك لحياتك يفضل نفس اهتماماتك حتى وإن لم يبد ذلك لكن احذر البحث عنه فى دائرة العائلة.
حظك اليوم برج القوس يوم الأحد 2015/8/9
>احترس من تأجيل خططك، عليك تنفيذ ما يتطلبه الأمر خاصة أن الرأى العام فى صفك، كل ما تحتاجه هو أن تطلق لخيالك العنان، أما على المستوى العاطفى فأنت شخص تسحر القلوب بجاذبيتك، وتتغذى على إعجاب الآخرين وحبهم لك.
حظك اليوم برج الجدى يوم الأحد 2015/8/9
>التنظيم لا يقاوم بالنسبة لك، حاول تنظيم مواعيد عملك، وحاول الإقدام على عمل شيء جيد اليوم كمساعدة صديق أو تقديم يد العون لأحد الغرباء.
>كن راضيًا هادئًا، وابدأ بتخطيط أهدافك المقبلة، أما العاطفة فهى منخفضة لديك اليوم، فحاول أن ترفع منها
حظك اليوم برج الدلو يوم الأحد 2015/8/9
>أنت متردد اليوم بشأن الحبيب لا تبادر إلى أى لقاء، فكر بعمق، ثم اتصل به، أما على مستوى العمل فأمامك طريق جديد سيساعدك على الوصول إلى أهدافك وطموحاتك حاول التمسك به جيدًا ولا تخف من المضى قدمًا.
حظك اليوم برج الحوت يوم الأحد 2015/8/9
>حجم الصعوبات التى تعترض طريقك تحبط رغبتك بأن تكون القائد، لا تقلق أبدًا؛ قريبًا ستكون أنت البطل،
>و ستجد بعض المتعة فى هذا المزيج وستستطيع تحقيق أهدافك.
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