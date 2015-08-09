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اشتباكات بين القوات الصومالية ومسلحين مجهولين جنوب غرب مقديشيو

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اشتباكات بين القوات الصومالية ومسلحين مجهولين جنوب غرب مقديشيو اشتباكات بين القوات الصومالية ومسلحين مجهولين جنوب غرب مقديشيو
نشب قتال بالأسلحة النارية بين القوات الحكومية الصومالية ومسلحين مجهولين، يعتقد أنهم متشددون ينتمون الى جماعة الشباب المتطرفة ، بعد مقتل جندى على أيديهم فى جنوب غرب مقديشيو.

ونقل موقع اذاعة (شابيلى) على الانترنت اليوم السبت، أن القتال اندلع فى بلدة ماركا الساحلية الواقعة على مسافة 109 كليومترات الى الجنوب الغربى من مقديشيو.

وأشارت الإذاعة إلى أنه لم تعلن أى جهة حتى الآن مسؤوليتها عن مقتل الجندى فى بلدة ماركا التى تسيطر عليها القوات الصومالية وقوات حفظ السلام الأفريقية (اميصوم).
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