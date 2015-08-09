الائتلاف السورى: نسعى للضغط على "الأسد" عن طريق مصر والإمارات والأردن

أكد قاسم الخطيب، مدير الائتلاف السورى وعضو لجنة المتابعة فى القاهرة، أنه لن يوجد لبشار الأسد، رئيس سوريا فى المرحلة الانتقالية أى دور، مضيفاً: "نضع بعين الاعتبار دور مصرى إماراتى أردنى لتشكيل ضغط على النظام السورى الحاكم لحل الأزمة السورية".

ورحب الخطيب فى حواره مع الإعلامى عمرو عبد الحميد مقدم برنامج "حوار القاهرة"، المذاع على شاشة "سكاى نيوز عربية" بأى معارضة سورية، شرط أن يكونوا شركاء مع أجهزة الدولة لإدارة الدولة السورية فى المرحلة الانتقالية، مؤكداً أن إيران لها مشروع فارسى تريد تنفيذه داخل دمشق.

وأضاف أن المعارضة السورية لها رؤية خاصة وهى رحيل بشار الأسد، لأنه لم يحافظ على وحدة السوريين.