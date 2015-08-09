مقتل وإصابة 14 شخصًا من عائلة عراقية بقصف طيران التحالف بالأنبار

قتل 6 عراقيين وأصيب 8 آخرين اليوم السبت فى قصف لطيران التحالف الدولى استهدف منزلا فى قضاء الرطبة أقصى غربى الأنبار 500 كم غربى بغداد.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقالت مصادر طبية عراقية فى مستشفى الرطبة العام ، "أن طائرة للتحالف الدولى قصفت بشكل عشوائى منزلا لأحد المدنيين وسط قضاء الرطبة تسبب بمقتل أربعة أطفال وامرأة ومدنيا وجرح ثمانية آخرين وإلحاق أضرار كبيرة بالمنزل".
وقالت مصادر طبية عراقية فى مستشفى الرطبة العام ، "أن طائرة للتحالف الدولى قصفت بشكل عشوائى منزلا لأحد المدنيين وسط قضاء الرطبة تسبب بمقتل أربعة أطفال وامرأة ومدنيا وجرح ثمانية آخرين وإلحاق أضرار كبيرة بالمنزل".
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