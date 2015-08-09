مقتل وإصابة 14 شخصًا من عائلة عراقية بقصف طيران التحالف بالأنبار

قتل 6 عراقيين وأصيب 8 آخرين اليوم السبت فى قصف لطيران التحالف الدولى استهدف منزلا فى قضاء الرطبة أقصى غربى الأنبار 500 كم غربى بغداد.

وقالت مصادر طبية عراقية فى مستشفى الرطبة العام ، "أن طائرة للتحالف الدولى قصفت بشكل عشوائى منزلا لأحد المدنيين وسط قضاء الرطبة تسبب بمقتل أربعة أطفال وامرأة ومدنيا وجرح ثمانية آخرين وإلحاق أضرار كبيرة بالمنزل".

>