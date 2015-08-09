الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبى تنفى القبض على متحدثها الإعلام

نفى مدير مكتب الإعلام المكلف بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، كمال إبراهيم، ما تم تداوله من أخبار حول القبض على المتحدث الإعلامى للهيئة، الصديق الدرسى.

وقال إبراهيم، فى تصريح صحفي، اليوم السبت، إن ما تم تداوله غير صحيح على الإطلاق، ولا يمت للحقيقة بصلة، وجاء فى المراحل الأخيرة من إنجاز الدستور، موضحا أن الدرسى سيلجأ إلى القضاء ضد كل من روّج لهذه الادعاءات، طلبا للإنصاف وإحقاقا للحقيقة.

ودعا إبراهيم، وسائل الإعلام لتحرى المصداقية فى أخبارها التى تبث حول أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، ومسئوليها.

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