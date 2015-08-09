القوات المسلحة الإماراتية تنعى 3 من جنودها استشهدوا اليوم فى اليمن.. الجنود كانوا ضمن القوات المشاركة فى عملية إعادة الأمل للتحالف العربى.. ورئيس البرلمان العربى ينعى الشهداء

نعت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية اليوم، السبت، ثلاثة من جنودها البواسل هم الشهيد العريف أول جمعة جوهر جمعة الحمادى والشهيد العريف أول خالد محمد عبد الله الشحى والشهيد العريف أول فاهم سعيد أحمد الحبسى الذين قدموا أرواحهم فداء للواجب الوطنى ضمن القوات المشاركة في عملية إعادة الأمل للتحالف العربى للوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية فى اليمن ودعمها.

وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية بخالص العزاء والمواساة إلى عائلات الشهداء الأبطال سائلة الله -عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وأفاد محمد أحمد الحبسي ابن عم الشهيد العريف أول فاهم سعيد الحبسي الذي استشهد اليوم السبت مع اثنين من رفاقه ضمن القوات المشاركة في عملية إعادة الأمل للتحالف العربي في اليمن، أن الشهيد من منطقة السيح بإمارة رأس الخيمة، وهو يبلغ من العمر 33 عامًا، متزوج ولديه 5 أطفال (3 بنات وولدان).

وقال محمد الحبسى إن "أسرة الشهيد تبلغت عصر اليوم بخبر استشهاد فاهم، فى حين لم يتم تحديد موعد وصول جثمانه ورفاقه إلى الدولة".

وذكر أن "للشهيد أخوان و5 شقيقيات وهو أصغر أبناء الأسرة التي فقدت معيلها منذ سنوات فيما تعيش والدته ظروفًا صحية صعبة".

رئيس البرلمان العربى ينعى الشهداء

>من جهتة نعى أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي شهداء الوطن الثلاثة البواسل ومن سبقهم من الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للواجب الوطني ضمن القوات المشاركة في عملية إعادة الأمل للتحالف العربي للوقوف إلى جانب أهلنا فى اليمن والحكومة الشرعية.

وتوجه الجروان فى بيان اليوم بخالص العزاء الى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومنتسبى القوات المسلحة وعائلات الشهداء الأبطال.

الشهداء العظام نالوا أعلى مراتب الشرفبتضحياتهم

>وقال رئيس البرلمان العربي:"إن هؤلاء الشهداء العظام نالوا أعلى مراتب الشرف بتضحياتهم وافتدائهم لوطنهم وأمتهم العربية بأرواحهم الباسلة الشجاعة وخلدوا أسماءهم فى التاريخ ضمن عظماء وأبطال الإمارات والأمة العربية والإسلامية ولن تذكرهم الإمارات وحدها بل ستذكرهم الأجيال العربية كل بأنهم من عبروا عن منتهى الوفاء والاخلاص باستجابتهم لواجب الوطن ودفاعهم بأرواحهم عن كرامة الأمة العربية".. سائلاً الله عز وجل أن يتغمد أرواح شهداء الوطن بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وكانت القوات المسلحة الإماراتية أعلنت ظهر اليوم استشهاد 3 جنود فى معارك باليمن، يذكر أن قوات التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية، تشن عمليات عسكرية ضد جماعة الحوثيون لإعادة شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادى.