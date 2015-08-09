الشوط الثاني - المهمة الإفريقية – النجم الساحلي 1-0 الأهلي..أصحاب الأرض أخطر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة النجم الساحلي والأهلي في إطار الجولة الرابعة من الكونفدرالية لحساب المجموعة الأولى والتي تقام بالملعب الأوليمبي بسوسة.

متعب يهدر فرصة التعادل بتسديدة غريبة

خروج خاطئ من إكرامي كاد أن يتسبب في هدف للنجم الساحلي

انت الحكم – النجم يتقدم على الأهلي بركلة جزاء غير صحيحة؟

- أحداث المباراة

ق64: أوى مشاركة لأنطوي بدلا من صبري رحيل.

ق63: هجمة للنجم عن طريق الخطير بونجاح سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء لكن إكرامي تألق وتصدى للكرة.

ق59: كرة طولية من منتصف ملعب النجم مرت من خلف دفاع الأهلي في اتجاه بونجاح سددها قوية لكن نجيب تدخل وأنقذ الموقف.

ق54: صالح جمعة ارتكب خطأ في منتصف الملعب وتحولت الكرة لهجمة مرتدة لأصحاب الأرض لكن مهاجم النجم سدد الكرة بعيدة عن المرمى.

استراحة

ق40: تمريرة سحرية لأحمد فتحي في الناحية اليمنى حولها بعرضية أرضية رائعة داخل منطقة جزاء النجم لكن متعب سددها فوق المرمى

ق38: صبري رحيل انطلق بالكرة من اليسار ثم أرسل عرضية مرت من أمام الجميع حاول مؤمن تسديدها في المرمى لكن الكرة مرت وخرجت لركلة مرمى.

ق34: بوغدادي راوغ دفاع الأهلي بمهارة رائعة ثم مرر الكرة للموهبي الخالي من الرقابة والأخير سددها لكن سعد سمير تدخل على الكرة بجسده وحولها لركنية.

ق26: يوسف الموهبي يسجل الركلة في الشباك على يمين إكرامي.

ق24: سعد سمير ارتكب خطأ داخل منطقة الجزاء والحكم احتسبها ركلة جزاء لأصحاب الأرض.

ق22: الهجمة تحولت للنجم الساحلي بكرة طولية انفرد بوجناح بالمرمى ثم سددها لكن تدخل نجيب أبعد الكرة عن المرمى.

ق21: صالح جمعة انطلق من الجبهة اليمنى ثم أرسل عرضية مررها متعب برأسه بدلا من أن يحولها في المرمى وضاعت الفرصة.

ق17: كرة ساقطة داخل منطقة جزاء الأهلي حولها بو نجاح بتصويبة صاروخية حولها شريف إكرامي لركنية.

ق2: تمريرة متبادلة بين متعب وصالح جمعة وضعت الأخير في مواجهة المرمى راوغ الحارس وسقط داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم أشهر البطاقة الصفراء في وجه صالح بسبب إدعاء السقوط.

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ويدخل الأهلي المباراة وهو في صدارة المجموعة بسبع نقاط يليه النجم الساحلي بست نقاط.