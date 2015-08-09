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مجموعة الزمالك بالفيديو – أورلاندو يجبر الصفاقسي على الخروج.. ويسهل مهمة الأبيض

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مجموعة الزمالك بالفيديو – أورلاندو يجبر الصفاقسي على الخروج.. ويسهل مهمة الأبيض مجموعة الزمالك بالفيديو – أورلاندو يجبر الصفاقسي على الخروج.. ويسهل مهمة الأبيض

ودع الصفاقسي التونسي مسابقة الكونفدرالية الإفريقية رسميا بعد الهزيمة التي مني بها يوم السبت أمام مضيفه أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

وتغلب أورلاندو بايرتس على الصفاقسي بهدفين دون رد في إطار الجولة الرابعة التي أقيمت على ملعب مبومبيلا بجنوب إفريقيا.

سجل هدفي المباراة تهايو راخالي ومينزي ماسوكو في الدقائق 37 و53.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد أورلاندو إلى تسع نقاط يحتل بهم المركز الثاني بالتساوي مع الزمالك لكن للفريق الأبيض مباراة أقل، كما أن فارق الأهداف لصالحه.

وتجمد رصيد الصفاقسي عند نقطة واحدة يتزيل بها المجموعة الثانية، ليودع رسميا الكونفدرالية من دور المجموعات.

وبذلك يحتاج الزمالك للتعادل فقط أمام ليوبار يوم الأحد، حتى يضمن رسميا تأهله للدور نصف النهائي في مشاركته الأولى في البطولة.

ففي حالة تعادل الزمالك مع ليوبار سيكون أقصى رصيد من النقاط يستطيع الفريق الكونجولي الوصول إليه بعد ذلك هو ثماني نقاط، فيما أن الفريق المصري سيكون رصيده آنذاك هو 10 نقاط، ليضمن هو وأورلاندو التأهل لنصف النهائي.

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فيديو اليوم السابع

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