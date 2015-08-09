«الزمالك» بالزي الأبيض في لقاء ليوبار غدًا .. و«الكاف» تهنئه بالدوري

تقرر أن يرتدي فريق الزمالك، زيه التقليدي، القميص الأبيض والشورت الأبيض، وذلك خلال مباراته أمام ليوبار الكونغولي غدًا الأحد.

ويحل الزمالك ضيفًا على ليوبار الكونغولي على ملعب دينيس ساسو بمدينة دوليسيه، وذلك في إطار الجولة الرابعة من المجموعة الأولى لبطولة الكونفدرالية الإفريقية بحسب ما ذكرته وكالة «انباء الشرق الأوسط».

وأقيم الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وليوبار اليوم السبت، حيث تقرر أن يرتدي الزمالك الزي التقليدي، فيما يرتدي فريق ليوبار صاحب الأرض الزي الأخضر الكامل.

وخلال الاجتماع، قدم مندوب الإتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، التهنئة لفريق الزمالك بمناسبة حصوله على لقب الدوري المصري الممتاز، فيما وجه مندوب فريق ليوبار، الشكر لمسئولي نادي الزمالك وذلك بعد موقف مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور مع “نداي” لاعب فريق ليوبار الذي تعرض لإصابة خطيرة خلال اللقاء الذي جمع الفريقين بالقاهرة قبل أسبوعين.