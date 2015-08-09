أخبار عاجلة

القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

«الزمالك» بالزي الأبيض في لقاء ليوبار غدًا .. و«الكاف» تهنئه بالدوري

Google+ Print
«الزمالك» بالزي الأبيض في لقاء ليوبار غدًا .. و«الكاف» تهنئه بالدوري «الزمالك» بالزي الأبيض في لقاء ليوبار غدًا .. و«الكاف» تهنئه بالدوري

مشجعي نادي الزمالك

تقرر أن يرتدي فريق الزمالك، زيه التقليدي، القميص الأبيض والشورت الأبيض، وذلك خلال مباراته أمام ليوبار الكونغولي غدًا الأحد.

ويحل الزمالك ضيفًا على ليوبار الكونغولي على ملعب دينيس ساسو بمدينة دوليسيه، وذلك في إطار الجولة الرابعة من المجموعة الأولى لبطولة الكونفدرالية الإفريقية بحسب ما ذكرته وكالة «انباء الشرق الأوسط».

وأقيم الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وليوبار اليوم السبت، حيث تقرر أن يرتدي الزمالك الزي التقليدي، فيما يرتدي فريق ليوبار صاحب الأرض الزي الأخضر الكامل.

وخلال الاجتماع، قدم مندوب الإتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، التهنئة لفريق الزمالك بمناسبة حصوله على لقب الدوري المصري الممتاز، فيما وجه مندوب فريق ليوبار، الشكر لمسئولي نادي الزمالك وذلك بعد موقف مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور مع “نداي” لاعب فريق ليوبار الذي تعرض لإصابة خطيرة خلال اللقاء الذي جمع الفريقين بالقاهرة قبل أسبوعين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا