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«السحر الأسود» ينهي حياة 5 سيدات ضربًا بالقضبان الحديدية

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«السحر الأسود» ينهي حياة 5 سيدات ضربًا بالقضبان الحديدية «السحر الأسود» ينهي حياة 5 سيدات ضربًا بالقضبان الحديدية

تعبيرية

أعلن المتحدث باسم الشرطة في ولاية جهار خاند الواقعة شرق الهند، مصرع خمس سيدات بعد تعرضهن لضرب مبرح بسبب ممارسة السحر الأسود.

وبحسب ما نقلته وكالة «انباء الشرق الأوسط»، أن «فوكس نيوز» الأمريكية،ذكرت اليوم السبت، أن سكان إحدى قرى الولاية قاموا باقتياد هؤلاء السيدات من منازلهن وضربهن بالعصى والقضبان الحديدية حتى الموت بعد أن اتهموهن بممارسة السحر لأغراض شريرة.

وأشارت الشبكة إلى أن الإيمان بالخرافات والخزعبلات من الظواهر الشائعة فى بعض أنحاء ولاية جهارخاند، الذى يعتبر مسؤولا عن وقوع اعتداءات مشابهة على السيدات من سكان الولاية.

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