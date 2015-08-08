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الخارجية: وساطة قطر مرفوضة.. والإخوان تنظيم إرهابى

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الخارجية: وساطة قطر مرفوضة.. والإخوان تنظيم إرهابى الخارجية: وساطة قطر مرفوضة.. والإخوان تنظيم إرهابى
رداً على استفسار من وسائل الإعلام حول ما نشرته بعض الصحف العربية من تصريحات لوزير خارجية قطر خالد العطية بشأن تقييم بلاده لتنظيم الإخوان، واستعدادها للوساطة بين المصرية والتنظيم لتحقيق الاستقرار فى ، أكد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، على رفض مصر لكافة أشكال التدخل الخارجى فى شئونها الداخلية.

واعتبر أبو زيد تصريحات وزير الخارجية القطرى غير مقبولة، وتفتئت على أحكام القضاء المصرى وقرارات الحكومة المصرية وإقرار جموع الشعب المصرى بأن تنظيم الإخوان تنظيم إرهابي ليس هناك مجال للتفاوض معه أو القبول بوساطة خارجية للحوار معه.

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مصر 365

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