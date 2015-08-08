عادل السعيد: توليت رئاسة "الكسب غير المشروع" بجانب عملى بالتنمية الإدارية

قال المستشار عادل السعيد مساعد وزير الداخلية لشئون التنمية الإدارية والتخطيط والمطالبات القضائية، إنه تم إسناد مهام رئيس جهاز الكسب غير المشروع له بجانب عمله كمساعد الوزير للتنمية الإدارية.

وأضاف السعيد، فى تصريحات لليوم السابع أن المستشار حسن بدراوى تولى منصب مساعد وزير العدل لشئون التشريع، ورئاسة جهاز الكسب خلال شهرين، إلا أنه نظرا لضغوط العمل فى شئون التشريع وسن القانونين فى القطاع الذى يعمل به بدراوى تم إسناد مهام الجهاز للسعيد خلفا لبدراوى.

يذكر أن المستشار عادل السعيد تم تعينه مساعدا لوزير العدل فى عهد المستشار محفوظ صابر وزير العدل السابق، وتم الإبقاء عليه فى عهد الزند كمساعد لوزير العدل لشئون التنمية الإدارية والتخطيط وباشر فى ذات التوقيت أعماله مساعدا للوزير لشئون المحاكم مؤقتا وقت حصول المستشار محمود الشريف مساعد الوزير على إجازة خلال شهر يوليو الماضى، ثم صدر القرار الأخير بإسناد جهاز الكسب غير المشروع له.

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