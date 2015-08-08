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تشريع مجلس الدولة يوافق على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

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تشريع مجلس الدولة يوافق على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تشريع مجلس الدولة يوافق على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة وصياغة اللائحة التنفيذية من قانون الخدمة المدنية، اليوم السبت، وسوف يتم إرسالها إلى مجلس الوزراء خلال الساعات القليلة المقبلة، تمهيداً لإصدارها والعمل بها.

وأوجبت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، استطلاع رأى جمهور المتعاملين مع الوحدة عن مستوى جودة الخدمات العامة المقدمة ورضائهم عنها، كما اهتمت اللائحة بتدريج الشباب بما فيهم الطلاب عن الأنشطة والأعمال التخصصية بالوحدات الإدارية، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى وأصحاب الأعمال بهدف اكسابهم المهارات المطلوبة فى سوق العمل.

ويستهدف قانون الخدمة المدنية الحفاظ على المزايا المالية الذى يحصل عليها الموظف، ورفع الأجور المتدنية تدريجياً بما يقضى على التفاوت الكبير غير المبرر.

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