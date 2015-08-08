موجز المحافظات.. مميش: بشائر الخير بدأت بعد افتتاح القناة بعبور 63 سفينة

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، اليوم السبت، أبرزها أن رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش صرح بأن بشائر الخير بدأت عقب افتتاح قناة السويس الجديدة مباشرة، وذلك بعبور 63 سفينة من الاتجاهين - قافلة الشمال وقافلة الجنوب - وبحمولات بلغت 3.3 مليون طن.

وحصل اليوم السابع على أسماء الشرطى الشهيد والثلاثة المصابين، إثر قيام إرهابيين مسلحين بإطلاق النيران بكثافة على سيارة ترحيلات كانت تنقل سجناء، على طريق القاهرة الفيوم، والشهيد هو "محمد السيد عبدالعال" شرطى درجة أولى من محافظة أسيوط ولفظ أنفاسه الأخيرة إثر إصابته بطلق نارى فى الرقبة، والمصابون هم "على سيد أحمد" و"حمادة ضاحى محمد" و"حسن ثابت محمد"، وهم من محافظة المنيا وتم نقل جثة الشهيد والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

وقال المهندس أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، ومالك مصنع كارتون "دايس باك" بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة العاشر من رمضان، الذى شب فيه حريق أمس الجمعة إن النيران التهمت كل شىء والخسائر تقدر من 25 إلى 30 مليون جنيه، مستعوضا الله فى الأمر".

وقام مسلحون مجهولون اليوم بذبح أحد الأهالى وإصابة آخر فى الشيخ زويد بشمال سيناء.

كما قرر قاضى المعارضات بمحكمة طوخ فى القليوبية، اليوم السبت، تجديد حبس المتهم بقتل صديقه الشاذ جنسيا بالسكين وإحراق جثته داخل شقته بمدينة طوخ 15 يوما على ذمة التحقيق.

و إلى أهم الأخبار:

- مميش: بشائر الخير بدأت بعد افتتاح القناة الجديدة بعبور 63 سفينة اليوم

- أسماء شهيد ومصابى الشرطة فى الهجوم الإرهابى على سيارة ترحيلات بطريق الفيوم

- صاحب مصنع الكارتون المحترق بالعاشر: الخسائر من 25 لـ30 مليون جنيه

- مجهولون يذبحون مواطنًا ويصيبون شقيقه بالشيخ زويد ويهربون

- انفجار عبوة ناسفة خلف سجن دمو بالفيوم دون وقوع إصابات

- القبض على 3 محكوم عليهم بالمؤبد ومراقبة 5 سنوات لانتمائهم للإخوان بالغربية

"جنايات سوهاج" تجدد حبس إخوانى 30 يوما بتهمة التحريض على العنف

- تجديد حبس قاتل صديقه الشاذ جنسيا وإحراق جثته فى شقة بالقليوبية

- إحباط تسلل 135 شخصًا بينهم سودانى الجنسية إلى ليبيا عن طريق السلوم

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