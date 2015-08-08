أخبار مصر للساعة 10..الخارجية ترفض وساطة قطر..والسيطرة على حريق مصنع دمياط

نشر "اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار والموضوعات المهمة، فى مقدمتها، تأكيد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، رفض مصر لكافة أشكال التدخل الخارجى فى شئونها الداخلية.

جاء ذلك رداً على استفسار من وسائل الإعلام حول ما نشرته بعض الصحف العربية من تصريحات لوزير خارجية قطر خالد العطية بشأن تقييم بلاده لتنظيم الإخوان، واستعدادها للوساطة بين الحكومة المصرية والتنظيم لتحقيق الاستقرار فى مصر.

واعتبر أبو زيد تصريحات وزير الخارجية القطرى غير مقبولة، وتفتئت على أحكام القضاء المصرى وقرارات الحكومة المصرية وإقرار جموع الشعب المصرى بأن تنظيم الإخوان تنظيم إرهابي ليس هناك مجال للتفاوض معه أو القبول بوساطة خارجية للحوار معه.

فيما سيطرت قوات الحماية المدنية بالمنطقة الصناعية بدمياط على حريق نشب فى كابينة رش الدهانات، بسبب ارتفاع درجة الحرارة، مما أدى إلى إصابة 10 عمال باختناق، وتم نقلهم إلى مستشفى الأزهر بدمياط الجديدة وحالتهم جميعاً مستقرة.

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