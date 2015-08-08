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«التحالف الدولي» يقصف «داعش»بـ 19 غارًة في سوريا والعراق

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«التحالف الدولي» يقصف «داعش»بـ 19 غارًة في سوريا والعراق «التحالف الدولي» يقصف «داعش»بـ 19 غارًة في سوريا والعراق

قصف جوي – ارشيفية

شنت قوات «التحالف الدولي» بقيادة الولايات المتحدة، 19 غارة جوية جديدة، على مواقع تابعة لتنظيم «داعش» في سوريا والعراق.

وأفادت «وكالة انباء الشرق الأوسط» أن راديو «سوا» الأمريكي نقل عن القيادة المشتركة للعمليات قولها – في بيان صحفي- اليوم السبت، إنها شنت على مدى الساعات الـ 24 الماضية تسع غارات ضد تنظيم داعش في سوريا، إضافة إلى عشر غارات أخرى في العراق.

وأوضح البيان، أن غارات قرب مدن الحسكة وحلب والرقة ودير الزور السورية استهدفت عددًا من الوحدات التكتيكية والقتالية والمركبات والمخازن للتنظيم ودمرت عددًا من مواقعه القتالية ومركبات ومنشآت تابعة له.

وفيما يتعلق بالعراق، أوضح البيان، أن قوات التحالف شنت عشر غارات قرب مدن بيجي والفلوجة والحبانية وحديثة والموصل والرمادي وسنجار واستهدفت أو دمرت مواقع عدة للأسلحة الثقيلة والمركبات والمواقع القتالية ومرابض المدفعية ونظم إطلاق الصواريخ والمباني.

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