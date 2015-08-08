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القبض على 5 أشخاص بحوزتهم بندقية آلية و25 طلقة بالبحيرة

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القبض على 5 أشخاص بحوزتهم بندقية آلية و25 طلقة بالبحيرة القبض على 5 أشخاص بحوزتهم بندقية آلية و25 طلقة بالبحيرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط 5 أشخاص وبحوزتهم بندقية آلية و25 طلقة من ذات العيار بالبحيرة.

وجاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها مدير مباحث البحيرة لضبط المسجلين خطر والخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والمخدرات.

وكان ضباط إدارة البحث الجنائى، برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية، قد تمكنوا من ضبط المتهمين أثناء استقلالهم السيارة رقم 7953 ب ر س كحلى اللون ماركة دايو لانوس، قيادة الأول بجوار سور شركة كهرباء إيتاى البارود، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على بندقية آلية عيار 62ر7× 39 تحمل رقم 1978M g 32423 بالخزينة، عدد 25 طلقة من ذات العيار.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للسلاح المضبوط بقصد الاتجار، وتحرر المحضر 16051/210/2015 جنايات مركز شرطة إيتاى البارود.

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مصر 365