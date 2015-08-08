“وجه الحرب”.. لوحة لبوتين مصنوعة من 5000 رصاصة استُخدمت في أوكرانيا

أعدت فنانة أوكرانية عملاً يصور وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مستخدمة 5000 رصاصة فارغة جُمعت من مناطق النزاع بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا شرق البلاد، حسبما ذكرت “فرانس برس”.

ووفقًا لـ”فرانس برس”، تحمل هذه اللوحة اسم “وجه الحرب”، وهي بطول مترين، وتحتل مساحة واسعة من مشغل الفنانة داريا مارتشنكو البالغة من العمر 33 عاما.

وتقول داريا: “في البداية كنت أخاف قليلا أن أنام في المشغل معه، لكني اعتدت بعد ذلك”.

وتحرك الفنانة مصباحا مضيئا قرب اللوحة، فيبدو بوتين تارة عابسا، وتارة مبتسما، بحسب موقع الضوء.

وتضيف داريا: “العمل يشبه لوحات الدعاية السوفياتية”، حين كان الزعيم يصور على أنه “سوبرمان”.

وجُمِعت الرصاصات الفارغة المكوِّنة للوحة من شرق أوكرانيا، بحسب داريا مارتشنكو، وأتى بالمجموعة الأولى منها صديق لها كان ناشطا في الحركة الشعبية التي أطاحت بالرئيس فيكتور يانوكوفيتش الموالي لروسيا في فبراير 2014.

أما بقية الرصاصات، فقد أتى بها إلى الفنانة أصدقاء لها من روسيا يقاتلون مع القوات الأوكرانية ضد المجموعات المسلحة الموالية لروسيا.

وأسفرت 15 شهرا من النزاع في أوكرانيا عن سقوط 6800 قتيل معظمهم من المدنيين، وتتهم كييف والدول الغربية موسكو بدعم الانفصاليين ماليا وعسكريا، وهو ما تنفيه موسكو.

وتبدي الفنانة ثقتها بأن بوتين عُرِف بهذا العمل رغم أن وسائل الإعلام الروسية لم تذكر عنه شيئا. وتقول: “ربما أنا ساذجة بعض الشيء، لكني أتمنى حقا أن يفكر بوتين: هل هكذا يحب أن يذكر؟”.