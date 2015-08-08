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مقتل 13 مدنيًا في غارتين للنظام السوري بريف إدلب

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مقتل 13 مدنيًا في غارتين للنظام السوري بريف إدلب مقتل 13 مدنيًا في غارتين للنظام السوري بريف إدلب

القوات الجوية السورية – ارشيفية

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، إن 13 مدنيًا بينهم ثلاث نساء وطفلين، قتلوا في غارتين شنهما «النظام» بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وأفادت وكالة «انباءالشرق الأوسط» أن  قناة «سكاي نيوز» ذكرت أن، المرصد أوضح -في بيان- أن الغارة الأولى استهدفت منطقة سوق الغنم بناحية سنجار في ريف معرة النعمان الشرقي بمحافظة إدلب وأسفرت عن مقتل عشرة مدنيين بينهم طفلين.

وأضاف،  أن عدد قتلى الغارة مرشح للارتفاع بسبب وجود عشرات الجرحى بينهم أطفال وسيدات بعضهم في حالات خطيرة. وأشار إلى أن الغارة الثانية استهدفت مناطق في معرة النعمان أيضًا وأسفرت عن مقتل ثلاث سيدات.

وفي محافظة ريف دمشق ذكر المرصد أن اشتباكات عنيفة مستمرة بين قوات النظام ومسلحين موالين لها من جهة ومسلحين معارضين من جهة أخرى في محيط مدينة داريا بالغوطة الغربية بالتزامن مع تجدد القصف من قبل قوات النظام على مناطق في المدينة.

وفي هذا الصدد ذكرت وكالة «سوريا مباشر» الإخبارية المعارضة أن 15 فردًا من جيش النظام قتلوا اليوم إثر فشل محاولاته التقدم واسترجاع نقاط خسرها لصالح مسلحين معارضين على أطراف مدينة داريا.

 

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